المغرب يستخدم صيغة "الصحراء الغربية" ومغاربة يطالبون بالصحراء الشرقية

قبل 12 دقيقة

لقي استخدام القصر الملكي المغربي لصيغة الصحراء الغربية ردود فعل واسعة من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يفسرون استخدام بلدهم لصيغة لم يعهدوها ويطالب بعضهم باستعادة ما سموه بالصحراء الشرقية. فما القصة؟

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