امتحانات التوجيهي.. غش في الامتحانات بالأردن عبر مكبرات الصوت لمسجد
امتحانات التوجيهي.. غش في الامتحانات بالأردن عبر مكبرات الصوت لمسجد
اعتقلت قوة أمنية أردنية شخصا استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تغشيش أجوبة امتحان الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية في بلدة عيرا التابعة لمحافظة البلقاء. وأكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اتخاذ قرار بنقل قاعة الامتحان.
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