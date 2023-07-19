القبة الحرارية.. كيف تؤدي لاستمرار الطقس الحار في الدول العربية؟
القبة الحرارية.. كيف تؤدي لاستمرار الطقس الحار في الدول العربية؟
تشهد مصر والأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج ارتفاعا شديدا في الحرارة أعلى من معدلاتها. كما تقترب درجة الحرارة من الـ50 في جنوب العراق والكويت. ويبدو أن ذلك يأتي بفعل ظاهرة القبة الحرارية، فما هي هذه القبة؟
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