من هو الجندي الأمريكي الذي فر إلى كوريا الشمالية ويُعتقد أنه محتجز هناك؟

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من هو الجندي الأمريكي الذي فر إلى كوريا الشمالية ويُعتقد أنه محتجز هناك؟

قبل 19 دقيقة

عبر جندي أميركي المنطقة الحدودية شديدة التحصين من كوريا الجنوبية إلى الشمالية دون إذن أو تصريح.

الجندي المدعو "ترافيس كينغ" كان يواجه إجراءات تأديبية بعد احتجازه في كوريا الجنوبية ليتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، لكنه مر عبر أمن المطار في سول ليتمكن بطريقة ما من مغادرة المبنى والقيام بجولة على الحدود، ليعبر منها إلى كوريا الشمالية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: