سلوان موميكا.. حرق السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على تمزيق المصحف والعلم العراقي

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سلوان موميكا.. حرق السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على تمزيق المصحف والعلم العراقي

20 يوليو/ تموز 2023، 17:06 GMT آخر تحديث قبل 5 دقيقة

طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة بغداد وقام بسحب القائم بالأعمال العراقي في السويد بعد ما مزق سلوان موميكا نسخة من القرآن وعلم العراق أمام السفارة العراقية.

تحدث برنامج ترندينغ مع باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، حول تأثير ما حدث على البعثات الدبلوماسية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.