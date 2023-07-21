وئام وهاب.. ضرب باليد بين الوزير السابق والإعلامي سيمون أبو فاضل في لبنان

قبل 15 دقيقة

تحول برنامج "صار الوقت" على قناة MTV اللبنانية إلى ساحة معركة بعد نشوب جدال بين الوزير السابق وئام واهب والإعلامي سيمون أبو فاضل وتصاعد الأمر للضرب باليد. وتدخل الجيش اللبناني لتهدئة الوضع.

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