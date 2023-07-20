أنقذوا مرضى السرطان.. حملة للسماح بإدخال المصابين في الشمال السوري إلى تركيا للعلاج
أنقذوا مرضى السرطان.. حملة للسماح بإدخال المصابين في الشمال السوري إلى تركيا للعلاج
"ينتظرون أجلَهم البطيء"، هذه هي حالة مرضى السرطان في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة، فيعاني أكثرُ من 3 آلاف مصاب من السرطان. فأطلق ذوو المصابين والناشطون حملة للإسراع بعلاجهم. يأتي هذا وسط الفقر الشديد في المنشآت الطبية المُعدة لعلاج الأمراض الخبيثة في الشمال السوري، ومناشدات لتركيا التي أوصدت أبوابها أمام دخول مرضى لم يسبق لهم العلاج في مستشفياتِها؛ بعد تضرر المشافي بفعل الزلزال.
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