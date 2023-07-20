بدر المشاري.. أنباء عن اعتقال الشيخ السعودي تثير الجدل

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بدر المشاري.. أنباء عن اعتقال الشيخ السعودي تثير الجدل

قبل 14 دقيقة

أثارت الأنباء حول اعتقال الشيخ بدر المشاري في السعودية تباينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المعلقون بين مرحب بخبر اعتقال الداعية، إذ يراه البعض محرضا مغررا بالشباب بينما يعتبره آخرون رجل دين يدعو للصلاح والخير.

ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي الخبر كما لم يصدر شيء عن الداعية أو عائلته.

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