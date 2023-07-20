رياض محرز والأهلي السعودي ..ما تفاصيل انتقال اللاعب الجزائري من فريق مانشستر سيتي؟
رياض محرز والأهلي السعودي ..ما تفاصيل انتقال اللاعب الجزائري من فريق مانشستر سيتي؟
وافق نادي مانشستر سيتي على انتقال لاعبه رياض محرز الجزائري والبالغ من العمر 32 عاماً إلى نادي الأهلي السعودي.
وبلغت قيمة عقد انتقال اللاعب 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39مليون دولار) وسيستمر لمدة 3 سنوات.
فريق مانشستر سيتي كان قد دفع مبلغ ستين مليون جنيه إسترليني لضم محرز من فريق ليستر سيتي عام 2018
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