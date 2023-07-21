تجارة الكبتاغون

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تجارة الكبتاغون

قبل 39 دقيقة

طرح بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع موضوع تجارة الكبتاغون انطلاقا من تحقيق نشرته بي بي سي نيوز عربي بالتعاون مع شبكة الصحافة الاستقصائية OCCRP يكشف النقاب عن ارتباط شخصيات قيادية في القوات المسلحة السورية وعائلة الرئيس بشار الأسد بهذه التجارة.

يستضيف بي بي سي اكسترا الصحافية رشا قنديل التي عملت بشكل مباشر على هذا التحقيق ونتعرف من خلالها على طريقة حصولهم على الأدلة والمعلومات بالإضافة إلى طرق التحقق منها. كما يشارك في النقاش كل من كنده حواصلي الباحثة في المركز الحوار السوري والصحفي الاستقصائي تيم الحاج اللذين تحدثا عن انتشار هذه المادة المخدرة بشكل كبير في صفوف الشباب، إضافة إلى استغلال بعض الجهات لصغار السن والمراهقات والنساء في عمليات نشر وتهريب الكبتاغون.

كما نتحدث على أثر مادة الكبتاغون على مستخدميها والعوارض التي يشعر بها الشخص المعتمد عليها مع الأخصائية والمعالجة النفسية نانسي علماوية. كما نتطرق إلى الأسباب التي تدفع الشباب اليوم إلى استخدام هذه المواد، إضافة إلى طرق العلاج.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: أوليفيا لو بوادوفان

مونتاج: فرح دعجة

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف عام: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.