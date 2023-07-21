لين طالب.. الأم والجد يحالان على قاضي التحقيق بشبهتي الاغتصاب والتستر في لبنان

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لين طالب.. الأم والجد يحالان على قاضي التحقيق بشبهتي الاغتصاب والتستر في لبنان

قبل 43 دقيقة

أحالت المحامية العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما والدة الطفلة لين طالب وجدها (والد الأم)، على قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بشبهة الاغتصاب للجد وشبهة التستر للأم، في انتظار ما ستقرره القاضية نصار بشأن المشتبه بهما.

وتتعلق القضية، التي أثارت الرأي العام في لبنان والعالم العربي، باغتصاب لين طالب الطفلة ذات الست سنوات المقيمة في عكار ووفاتها على إثر ذلك.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.