مبابي.. عرض الهلال السعودي الخيالي للنجم الفرنسي يثير مزاح لاعبين عالميين

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مبابي.. عرض الهلال السعودي الخيالي للنجم الفرنسي يثير مزاح لاعبين عالميين

قبل 20 دقيقة

أخذ العرض التاريخي الكبير الذي قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، حيزا من تعليقات ومُزاح رياضيين عالميين، مثل نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في تغريدة كتب فيها: "نادي الهلال يمكنكم التعاقد معي، فأنا أشبه كيليان مبابي."

ليرد عليه نادي الهلال بتغريدة لطيفة تقول: "أهلا وسهلا بك كمشجع، يانيس". مزحة يانيس لفتت انتباه مبابي أيضا، فاكتفى بالرد عليها بمجموعة من صور الإيموجي الضاحكة. وتفاعل نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس أيضا مع العرض التاريخي.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.