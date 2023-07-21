كيف انتهت قصة زواج الشاب المصري "محمد" من المسنة البريطانية "آيريس"؟

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أثار قرار انفصال المسنة البريطانية آيريس جونز عن زوجها الشاب المصري محمد المحمدي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أكدا مرار أن فارق العمر لن يكون عائقا أمام نجاح زواجهما.