كيف انتهت قصة زواج الشاب المصري "محمد" من المسنة البريطانية "آيريس"؟
كيف انتهت قصة زواج الشاب المصري "محمد" من المسنة البريطانية "آيريس"؟
أثار قرار انفصال المسنة البريطانية آيريس جونز عن زوجها الشاب المصري محمد المحمدي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أكدا مرار أن فارق العمر لن يكون عائقا أمام نجاح زواجهما.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
فيديو, قصة حب روميو المصري والجدة البريطانية، هل يتدخل بوريس جونسون لإتمامها؟, المدة 7,44
جدة بريطانية في الثمانين من عمرها تسعى للزواج من شاب مصري يصغرها بخمسة وأربعين عام، وتلتمس من رئيس الوزراء البريطاني تسهيل إجراءات حصوله على تأشيرة دخول بريطانيا