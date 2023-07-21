عمرو خالد.. فيديو تخرج ابنه من جامعة بريطانية يثير جدلا

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عمرو خالد.. فيديو تخرج ابنه من جامعة بريطانية يثير جدلا

قبل 23 دقيقة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو نشره الداعية الإسلامي المصري الشهير عمرو خالد وهو يحتفل مع ابنه الأكبر "علي" بتخرجه من جامعة سيتي في العاصمة البريطانية لندن.

ففي حين هنأ كثيرون الداعية الإسلامي بعد نشر الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، كتب آخرون تعليقات منتقدة لعمرو خالد معتبرين أن إرسال ابنه للدراسة في جامعات غربية أمرا منافيا للدعوة التي يقدمها.

عمرو خالد بدأ نشاطه الدعوي قبل ٢٠ عاما بتقديم دروس في عدة مساجد بالقاهرة. واجتذبت دروسه فئة الشباب والفتيات. ثم توسع نشاطه مع انتشار برامجه عبر القنوات الفضائية. وتجدر الإشارة إلى أنه حاصل على شهادة الدكتوراة في أحد تخصصات الشريعة الإسلامية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة.

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