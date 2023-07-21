الهجرة غير الشرعية..مهاجرة إفريقية تضع مولودتها على الحدود بين تونس والجزائر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الهجرة غير الشرعية..مهاجرة إفريقية تضع مولودتها على الحدود بين تونس والجزائر

قبل 17 دقيقة

تفاجأت مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمخاض يداهمها في غابة بمنطقة حدودية بين تونس والجزائر.

وأجبرت السيدة على وضع مولودتها في العراء، قبل أن تتدخل قوات الحرس التونسي لإسعافها ونقلها إلى مستشفى محلي.

استأثر هذا الخبر باهتمام حيز واسع من حديث النشطاء، وسط دعوات إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة الهجرة غير الشرعية.

وتخشى المنظمات الحقوقية على مصير عشرات المهاجرين الآخرين العالقين على الحدود مع ليبيا، خاصة في ظل انتشار فيديوهات لأطفال ونساء حوامل قالوا إنهم " أُجبروا على البقاء لأيام معدودة في الصحراء دون ماء أو غذاء".

من جهة أخرى، نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان صحة تلك الشهادات مضيفا أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات "كانوا خارج التراب التونسي."

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.