محمد عبده.. معجب يتباهى "بسرقة" قبعة أبو نورا من مقر إقامته

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محمد عبده.. معجب يتباهى "بسرقة" قبعة أبو نورا من مقر إقامته

قبل 45 دقيقة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجب قام "بسرقة" قبعة الفنان محمد عبده من الفندق الذي كان يقيم فيه بمنطقة نجران السعودية.

وأعلنت إدارة الأمن العام بشرطة منطقة نجران إلقاء القبض على من وثق ونشر الفيديو، وذكرت أنه مقيم يمني وأنه تم القبض على يمني آخر وهندي ومواطنَين سعوديين ساعدوه في "السرقة".

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