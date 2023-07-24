فيلم باربي…حالة هوس على مواقع التواصل الاجتماع

قبل 42 دقيقة

بعد إصدار فيلم باربي في شاشات السينما، نشر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر إقبالهم على شراء ملابس واكسسوارات مستوحاة من قصة الدمية الشهيرة، واستخدام البنجر لإعداد وصفات غذائية وردية اللون.وانتقد آخرون ما اعتبروه "حالة الهوس" التي خلفها فيلم باربي.