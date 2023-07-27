زياد مكاري.. غضب في السعودية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني عن الحرية

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زياد مكاري.. غضب في السعودية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني عن الحرية

قبل 23 دقيقة

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في برنامج حواري سياسي على قناة الجديد اللبنانية عن الحرية غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ فهم البعض من كلامه أنه ينتقد الحريات في السعودية. ما الذي قاله بالضبط؟ تابعوا الفيديو لمعرفة تفاصيل القصة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.