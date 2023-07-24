كأس العالم للسيدات.. منتخب المغرب لكرة القدم يفتتح أول مشاركة في البطولة بخسارة فادحة أمام ألمانيا

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كأس العالم للسيدات.. منتخب المغرب لكرة القدم يفتتح أول مشاركة في البطولة بخسارة فادحة أمام ألمانيا

قبل 7 دقيقة

دخل منتخب المغرب للسيدات الملقب بـ"لبؤات الأطلس" تاريخ كرة القدم باعتباره أول فريق عربي يشارك في بطولة كأس العالم فيفا 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وافتتح الفريق مشاركته بخسارة بفارق كبير أمام منتخب ألمانيا.

ويضم المنتخب المغربي في صفوفه نهيلة بنزينة، أول لاعبة محجبة في تاريخ البطولة.

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