تويتر: مرحبا بالـ "إكس"..إيلون ماسك يقضي على العصفور الأزرق
تويتر: مرحبا بالـ "إكس"..إيلون ماسك يقضي على العصفور الأزرق
أثار إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغيير شعار تويتر ليصبح حرف "إكس" بدلا من العصفور الأزرق المعتاد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
ودشن المغردون وسما يحمل اسم #وداعا_العصفور_الأزرق للتعليق على تغيير شعار المنصة الشهيرة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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