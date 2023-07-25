تويتر: مرحبا بالـ "إكس"..إيلون ماسك يقضي على العصفور الأزرق

قبل 14 دقيقة

أثار إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغيير شعار تويتر ليصبح حرف "إكس" بدلا من العصفور الأزرق المعتاد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

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