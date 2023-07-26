الشهادات الدولارية..هل تنجح مصر في اجتذاب العملة الصعبة من المصريين في الخارج؟

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الشهادات الدولارية..هل تنجح مصر في اجتذاب العملة الصعبة من المصريين في الخارج؟

قبل 10 دقيقة

أأثار طرح بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين شهادات دولارية جديدة بعوائد مرتفعة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول منتقدون إن الخطوة تثير مخاوف بشأن إمكانية رصد غسيل الأموال، في إطار عدم سؤال العملاء عن مصدر العملة الصعبة، وقدرتها على منع تدهور سعر الجنيه.

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