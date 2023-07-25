الأهلي المصري.. صفعة حسين الشحات للاعب بيراميدز محمد الشيبي تثير جدلا واسعا

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أثارت واقعة صفع نجم النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، للاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن النادي الأهلي على ضوء الواقعة توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بداعي ارتكابه سلوكا غير رياضي طبقا للائحة العقوبات.