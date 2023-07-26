حرب اليمن: طفلان فقدا ساقيهما في قصف الحوثيين يتحدثان عن معاناتهما
حرب اليمن: طفلان فقدا ساقيهما في قصف الحوثيين يتحدثان عن معاناتهما
فقد بدر جزءاً من ساقه اليمنى بعد إصابته بقذيفة وهو في طريقه إلى المنزل قادماً من المدرسة، ويتذكر أمير كل لحظة بعد القصف الذي أصاب ساقه، على حد قول والده. يسلط تقرير خاص لبي بي سي على معاناة الأطفال الذين أصيبوا ويتضورون جوعا في حرب اليمن.
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