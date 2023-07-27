راكان الدوسري.. تقارير حقوقية عن اعتقال السعودية أقارب المواطن الأمريكي
راكان الدوسري.. تقارير حقوقية عن اعتقال السعودية أقارب المواطن الأمريكي
أثارت تقارير ثلاث منظمات حقوقية عن اعتقال خمسة أقارب للمواطن الأمريكي راكان نادر الدوسري جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت التقارير إلى أن الاعتقالات تأتي على خلفية نزاع تجاري بين عائلة الدوسري ومسؤولين في الحكومة السعودية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.