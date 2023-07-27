راكان الدوسري.. تقارير حقوقية عن اعتقال السعودية أقارب المواطن الأمريكي

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أثارت تقارير ثلاث منظمات حقوقية عن اعتقال خمسة أقارب للمواطن الأمريكي راكان نادر الدوسري جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت التقارير إلى أن الاعتقالات تأتي على خلفية نزاع تجاري بين عائلة الدوسري ومسؤولين في الحكومة السعودية.