شينيد أوكونور.. من هي المغنية الإيرلندية المسلمة التي توفيت في لندن عن عمر ناهز 56 عاما؟

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شينيد أوكونور.. من هي المغنية الإيرلندية المسلمة التي توفيت في لندن عن عمر ناهز 56 عاما؟

قبل 26 دقيقة

نشأة مضطربة، ومواقف حادة، وشخصية متمردة لطالما أثارت الجدل. إلا أنه في يوم وفاتها يجمع متابعوها على صدق عواطفها النابعة من قلبٍ مفطور. فكانت تجسيدا لأشهر أغانيها "nothing compares 2 you"، أو لا شيء يقارن بك. إنها المغنية الإيرلندية شينيد أوكونور التي توفيت في لندن عن عمر ناهز 56 عاما.

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