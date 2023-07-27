محمد بازوم.. من هو رئيس النيجر الذي أطيح به في انقلاب عسكري؟ وما علاقة فرنسا وروسيا بما يحدث؟

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محمد بازوم.. من هو رئيس النيجر الذي أطيح به في انقلاب عسكري؟ وما علاقة فرنسا وروسيا بما يحدث؟

قبل 38 دقيقة

رغم الإدانات الأفريقية والدولية، أعلن قائد الجيش في النيجر، أنه يؤيد انقلاب القوات التي أعلنت استيلاءها على السلطة في البلاد بعد اعتقالها الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ويُعد بازوم أول نجيري يتولى رئاسة البلاد دون انقلاب عسكري. وهو أيضا حليف مقرب لفرنسا.

فمن المستفيد والخاسر من الإطاحة ببازوم؟ وما تداعيات أحداث النيجر على دول الجوار، مثل الجزائر وليبيا؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.