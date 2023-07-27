"القرش" أحمد حفناوي يهدي تونس ذهبية في السباحة من اليابان

قبل 15 دقيقة

عاد "القرش" كما يلقبه كثير من التونسيين، السباح البطل أحمد أيوب الحفناوي ذو العشرين ربيعا ليتوج بذهبية سباق 800 متر سباحة حرة في بطولة العالم للسباحة الجارية في اليابان والذي وصفه بعض متابعي الرياضة الأجانب بالمفاجأة.