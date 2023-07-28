نساء يقتحمن الرياضات القتالية

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نساء يقتحمن الرياضات القتالية

قبل 11 دقيقة

العديد من الأشخاص يعتقدون أن المرأة لا يجب أن تمارس الرياضات القتالية كي لا تخسر جانبا من أنوثتها، لكن مع الشهرة المتزايدة للرياضات القتالية في السنوات الأخيرة تزايد إقبال النساء على هذه الرياضات. فما هي العوائق والصعوبات التي تواجه النساء في رحلتهنّ نحو البطولات ومحافل التتويج العالمية؟

هذه الأسئلة نحاول البحث عن أجوبتها في حلقة بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع مع لاعبة الفنون القتالية المختلطة لينا فياض من الأردن. تحدثنا لينا عن تجربتها مع تعلّم مختلف أنواع الرياضات العنيفة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها.

أيضا تنضم لنا من السعودية واحدة من سبع بنات فقط في المنتخب السعودي للملاكمة وهي هديل عاشور. تميزت عاشور في عمر صغير بإتقانها لرياضة "الفن النبيل"، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها وتخوف أهلها والنقص في الدعم المادي والمعنوي من السلطات المعنية، إلا أنها تمكنت من شق طريقها والمشاركة في العديد من البطولات العالمية.

حلقتنا لا تخلُ من التجارب والمبادرات الناجحة أيضا. نسافر إلى مصر لنتعرف على "شكلسة" أو على آية سعيد صابر التي أتقنت الفنون القتالية المختلطة ومثّلت مصر في العديد من المحافل الدولية واليوم تنقل تجربتها للعديد من الشباب والشابات.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: سارة مجدي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.