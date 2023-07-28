انقطاع الكهرباء.. العمل من المنزل يوم الأحد لتخفيف الأحمال في مصر

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انقطاع الكهرباء.. العمل من المنزل يوم الأحد لتخفيف الأحمال في مصر

قبل 29 دقيقة

أثار قرار الحكومة المصرية تطبيق نظام العمل من المنزل في الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس /آب المقبل، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي الخطوة في إطار خطة حكومية مصرية تسعى لتخفيف الأحمال على الكهرباء خلال فصل الصيف، تشمل إقامة المباريات الرياضية قبل المغرب واستيراد كميات من المازوت.

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