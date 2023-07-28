"فرانس 24": القناة الفرنسية تواجه هجوما حادا من وكالة الأنباء الجزائرية

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"فرانس 24": القناة الفرنسية تواجه هجوما حادا من وكالة الأنباء الجزائرية

قبل 5 دقيقة

وجهت الجزائر انتقادات حادة لقناة "فرانس 24" متهمة إياها "بتدبير حملة ضدها".

وفي تقرير نشرته الوكالة الرسمية، احتجت الجزائر، على المعالجة الإعلامية التي قامت بها القناة الفرنسية لأزمة الحرائق التي شبت في مناطق مختلفة من الجزائر، بداية الأسبوع الحالي.

ولم تعلق قناة فرانس 24 على البيان الجزائري الذي أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وتأتي التطورات الأخيرة لتزيد من التوتر القائم بين البلدين.

وقد أرجأت الجزائر زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو/آيار لكنه توجه بعد فترة نحو موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم إلى الدوحة والصين.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.