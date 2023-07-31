"ضحكت عليهم" مغربي يشكر السياسيين الجزائريين ثم يتهمهم باستغلال قضية أمه سياسيا

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إثر عودته مع والدته إلى المغرب، قال هادي، نجل السيدة المغربية رحمة الغزواني، إن سياسيين جزائريين استغلوا قضية أمه سياسيا، وإنه ضحك عليهم حين شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والسلطات الأمنية الجزائرية. يأتي هذا بعد أن امتدح هادي أثناء وجوده في الجزائر الرئاسة والسلطات لحسن معاملتهم وتقديم العلاج لوالدته التي ألمت بها أزمة صحية أثناء عودتها من أداء مناسك الحج على متن الخطوط الجوية السعودية، مما اضطرها للهبوط اضطراريا.