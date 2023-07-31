اعتداء امرأتين على ضابط مرور يثير ضجة في العراق
اعتداء امرأتين على ضابط مرور يثير ضجة في العراق
تداول عراقيون فيديو جديد أُخذ من كاميرات المراقبة يظهر اعتداء سيدتين على ضباط مرور في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد. وتسببت واقعة الاعتداء بفصل النائب بهاء النوري عن كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بعد أن تبين أنه أخذهما بسيارته بعد الاعتداء.
واستقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ضباط المرور المعتدى عليهم وأمر بتكريمهم ماديا ومعنويا، في حين تم اعتقال السيديتين المعتديتين.
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