مروان الشوربجي لاعب الإسكواش المصري يمثل إنجلترا على خطى شقيقه محمد

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مروان الشوربجي لاعب الإسكواش المصري يمثل إنجلترا على خطى شقيقه محمد

قبل 15 دقيقة

استحوذ خبر تجنيس لاعب الإسكواش المصري، مروان الشوربجي، وانتقاله لتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، على حيز واسع من اهتمام محبي اللعبة في مصر.

وتباينت ردود الفعل حول قرار اللاعب، إذ ثمة من وصف خطوة اللاعب بأنه "خيانة الوطن" في حين التمس آخرون الأعذار للاعب وطالبوا بالبحث مليا عن دوافع تخلي نجوم الرياضيات الفردية عن اللعب لصالح بلدهم الأم.

ويأتي قرار مروان بعد أكثر من سنة على خطوة مشابهة اتخذها شقيقه الأكبر محمد الذي فاجأ عالم الإسكواش في 2022 باللعب باسم إنجلترا بدلا من مصر. وبرر محمد قراره آنذاك بـ "عدم تلقيه الدعم الكافي من الجهات المعنية خلال مسيرته".

وعلى مدى سنوات استطاعت مصر التربع على عرش رياضة الإسكواش في العالم، إذ تمكن أبطالها من تحقيق أرقام قياسية يصعب منافستها.

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