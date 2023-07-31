شاب ياباني يصبح كلبا لتحقيق حلم طفولته

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شاب ياباني يصبح كلبا لتحقيق حلم طفولته

قبل 15 دقيقة

حقق شاب ياباني يسمي نفسه "توكو" بأن يصبح كلبا وهو حلم راوده منذ الطفولة. وقام بنشر مقاطع مصورة تظهره وهو يرتدي زي كلب من نوع كولي على حسابه على موقع يوتيوب.

وكلفه الأمر مليوني ين ياباني أو ما يعادل اثنين وعشرين ألف دولار لارتداء هذا الزي.

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