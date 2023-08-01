تعذيب طفلة يمنية بعمر 11 عاما على يد أهلها وبيعها كجارية

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تعذيب طفلة يمنية بعمر 11 عاما على يد أهلها وبيعها كجارية

قبل 9 دقيقة

تعرضت الطفلة في محافظة ريمة، التي يسيطر عليها الحوثيون، لتعنيف ومعاملة قاسية من قبل والدها وزوجته بحسب ناشطين حقوقيين، لدرجة أفقدها النظر في أحد عينيها.

ثم سلمّها أبوها إلى أخيه الذي قام بدوره بتعنيفها ومعاملتها كالخادمة، وباعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني على أن يقتسمه مع والدها. بعدها، قاموا بتزويجها لرجل مسن وتزوير عمرها لـ19 عاما. وقامت زوجة الرجل بتهريبها بعد سماع مكيدة للتخلص من الطفلة.

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