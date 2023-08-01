غيمس.. المغني الشهير يلغي حفله في تونس بسبب "محنة" المهاجرين الأفارقة

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غيمس.. المغني الشهير يلغي حفله في تونس بسبب "محنة" المهاجرين الأفارقة

قبل 35 دقيقة

أعلن مغني الراب العالمي غاندي جونا المعروف باسم "غيمس" إلغاء حفل كان من المقرر أن يحييه في تونس يوم 11 أغسطس/آب الحالي.

وأوضح المغني ذو الأصول الكونغولية أن إلغاء الحفل يأتي على خلفية ما اعتبره ''معاملة لا إنسانية من قبل السلطات التونسية تجاه مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء".

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما يصل إلى 1200 مهاجر "نُقلوا قسرا" إلى المناطق الحدودية. وينقل ناشطون حقوقيون شهادات لمهاجرين قالوا إن "السلطات التونسية تركتهم على الحدود الليبية حيث قضوا أياما بدون طعام أو ماء" .

وسبق أن نفى الرئيس قيس سعيد الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالعنصرية، مشيرا إلى أن "المهاجرين في تونس يتقلون معاملة حسنة على عكس ما يروج".

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