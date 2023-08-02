قيس سعيد: الرئيس التونسي يتهم "لوبيات" بافتعال أزمة خبز في تونس

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قيس سعيد: الرئيس التونسي يتهم "لوبيات" بافتعال أزمة خبز في تونس

قبل 22 دقيقة

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفه بـ"اللوبيات" بافتعال أزمة الخبز التي يعيشها البلاد مع وقوف التونسيين في طوابير طويلة لاقتناء المكون الأساسي في النظام الغذائي التونسي.

واتخذت وزارة التجارة إجراءات للحد من أثر أزمة الخبز أبرزها تعليق بيع الطحين الرفيع والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة .

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