سرقة باريس.. كيف سرق مسلحون مجوهرات بقيمة 16 مليون دولار بوضح النهار؟

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سرقة باريس.. كيف سرق مسلحون مجوهرات بقيمة 16 مليون دولار بوضح النهار؟

قبل ساعة واحدة

تمكنت عصابة ترتدي ملابس أنيقة من السطو على أحد أشهر محال المجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس، واستولت على مجوهرات بملايين اليوروهات من متجر بياجيه في شارع (رو دو لا بيه) الأنيق.

وكانت العصابة مكونة من رجلين يرتديان بذلات رسمية وسيدة ترتدي فستانا أنيقا ويحملون مسدسا مزودا بكاتم صوت.

وقال مصدر في الشرطة إن الجناة أجبروا الموظفين على الرقود أرضا. ثم تركوا المكان وفروا سيرا على الأقدام.

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