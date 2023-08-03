أم قصر.. هل سلم العراق حقا أرضا في البصرة للكويت؟

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أم قصر.. هل سلم العراق حقا أرضا في البصرة للكويت؟

قبل 14 دقيقة

"أم قصر مدينة عراقية" هذه واحدة من ضمن عشرات الهاشتاغات والشعارات الغاضبة التي رفعها عراقيون في الشارع وعلى المواقع الالكترونية بعد أن راجت أنباء عديدة بشأن "تنازل العراق عن جزء من أراضيه للكويت".

وبعد أيام حافلة بالتصعيد الشعبي والسياسي، خرجت الحكومة العراقية عن صمتها، إذ نفت وزراة الخارجية "التفريط بسيادة العراق مضيفة بأن "الحدود البرية مع الكويت لم ولن تتعرض إلى التغيير منذ تثبيتها رسميا منذ 1993".

فما حكاية أم قصر وكيف تجدد الجدل حولها؟

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