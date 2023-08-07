كأس العالم للسيدات.. نهيلة بنزينة تعيد جدل الحجاب في فرنسا

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كأس العالم للسيدات.. نهيلة بنزينة تعيد جدل الحجاب في فرنسا

قبل 25 دقيقة

بعد أن حقق منتخب المغرب مفاجأة في بطولة كأس العالم للسيدات بالتأهل للدور الثاني، ثار جدل من نوع آخر على منصات إعلامية فرنسية حول حجاب اللاعبة نهيلة بنزينة التي تعد أول لاعبة كرة قدم محجّبة تشارك في البطولة العالمية.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في كرة القدم ساري المفعول في فرنسا، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عقد من الزمن بارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات، بناء على طلب تقدمت به دول إسلامية وطائفة السيخ في كندا.

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