الخمس.. ما قصة الاحتجاجات في المدينة الليبية؟ وما حقيقة ضم مينائها لقاعدة تركية؟

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الخمس.. ما قصة الاحتجاجات في المدينة الليبية؟ وما حقيقة ضم مينائها لقاعدة تركية؟

قبل 14 دقيقة

شهدت مدينة الخمس شمال غرب ليبيا احتجاجات غاضبة على قرار مثير للجدل يقول البعض إنه يقضي بـ "ضم ميناء المدينة التجاري إلى قاعدة بحرية تركية".

وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات أعلن جهاز دعم الاستقرار، التوصل لاتفاق مع المتظاهرين وفتح الطريق العام بعد إغلاقه من قبل المحتجين.

لم يصدر أيُ بيانٍ رسميٍ بخصوص هذه التحركات ولا يوجد على موقع الحكومة الليبية ما ينفي أو يؤكد القرار أو تلك المعلومات المتداولة. لكن الاحتجاجات أعادت الجدل حول الحضور التركي في ليبيا وسط تساؤلات حول تأثيراته الإقليمية على دول شرق المتوسط، خاصة على مصر. فماذا نعرف عن المدينة ومينائها؟

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