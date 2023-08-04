انقلاب النيجر: ما قصة الأعلام الروسية؟ وكيف ترى فرنسا والجزائرالأحداث؟

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انقلاب النيجر: ما قصة الأعلام الروسية؟ وكيف ترى فرنسا والجزائرالأحداث؟

قبل 22 دقيقة

ألغى قادة الانقلاب في النيجر عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. كما توعد بالرد على أي "عدوان" أو "محاولة عدوان" من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).

وكانت مجموعة إيكواس قد لوحت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المجلس العسكري في النيجر، بعد أن استولى على السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي.

بالموزاة خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة نيامي للتعبير عن دعمهم المجلس العسكري، حاملين أعلاما روسية، ومرددين هتافات مناهضة للوجود الفرنسي في البلاد.

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