ريما مناع…ضحت بحياتها إنقاذ أشقائها من حادث في طريق جبلي في السعودية

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ريما مناع…ضحت بحياتها إنقاذ أشقائها من حادث في طريق جبلي في السعودية

قبل 20 دقيقة

أثارت وفاة شابة سعودية تدعى "ريما مناع العسيري" حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضحت ريما بحياتها من أجل إنقاذ أشقائها من حادث على طريق جبلي في محافظة عسير جنوب غربي المملكة، بعدما دفعتهم من خارج السيارة التي تعطلت بأسرتها أعلى جبل حسوة.

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