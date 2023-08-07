النساء وكرة القدم

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النساء وكرة القدم

قبل 34 دقيقة

بالتزامن مع بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في نيوزيلندا وأستراليا، يناقش بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع كرة القدم النسائية وتحدياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في الحلقة، نستضيف لاعبات كرة قدم من لبنان والأردن ونتحدث معهن عن أسباب دخولهن هذا العالم على الرغم من نقص التمويل، عدم توفر الملاعب والتمارين المطلوبة، وغياب الدعم. الأمر الذي يطرح سؤالا حول أسباب عدم حصول الكرة النسائية على نفس الأهمية التي تحظى بها الكرة الرجالية؟

سينتيا صالحة وكريستي معلوف، لاعبتا كرة قدم في المنتخب اللبناني، تتحدثان عن الصورة النمطية التي تطال المرأة التي تدخل عالم كرة القدم وكيف استطاعتا كسر هذه الصورة من خلال حبهما للعبة. أما حنين الخطيب، لاعبة كرة قدم سابقة من الأردن، تتحدث عن أهمية المبادرات الداعمة لكرة القدم النسائية وتحديدا في المناطق المهمشة والنائية.

ونسافر معكم إلى مدينة فاس المغربية، ونتعرف هناك على لاعبة كرة القدم ملاك التي تمارس هذه الرياضة بشغف وحلمها أن تنضم إلى نادي برشلونة.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: سيف الدين رباعي، سارة مجدي، مريم التومي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: خالد عبد الله

إشراف عام: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.