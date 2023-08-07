عبد الرحمن السديس.. موقف طريف مع رئيس شؤون الحرمين أثناء لقاء تلفزيوني

قبل 52 دقيقة

تداول سعوديون على وسائل التواصل فيديو طريف للشيخ السعودي عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أثناء لقاء تلفزيوني.

في اللقاء يتكلم الشيخ عن مؤتمر وعن منجزات، لكن أشخاص كانوا حوله اعتقدوا أنه يقوم بالدعاء فقاموا بترديد كلمة "آمين" بعد كل جملة قالها للصحفي.