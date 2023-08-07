تليجرام.. لماذا حظر العراق التطبيق الروسي؟

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تليجرام.. لماذا حظر العراق التطبيق الروسي؟

قبل 34 دقيقة

حجبت السلطات العراقية تطبيق تليغرام، وقالت وزارة الاتصالات العراقية إن الحجب جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون.

إلا أن محللين يرون في القرار تلبية لمطالب أمريكية بهدف حد نشاط مجموعات شيعية موالية لإيران تعارض توجهات الإدارة الأمريكية.

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