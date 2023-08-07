انفجار مرفأ بيروت.. وزير الاقتصاد اللبناني يثير غضب الكويت بعبارة "شخطة قلم"
انفجار مرفأ بيروت.. وزير الاقتصاد اللبناني يثير غضب الكويت بعبارة "شخطة قلم"
أثارت تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام التي قال فيها إن صندوق التنمية الكويتية يمكن أن يتخذ قرارا بـ"شخطة قلم" لإعادة بناء صوامع القمح التي دمرت أثناء انفجار مرفأ بيروت، غضبا عارما في الكويت.
وطالبت الخارجية الكويتية سلام بسحب تصريحاته التي اعتبرت تدخلا في شؤون الكويت الداخلية.
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