قصر العلمين.. صور قصر الرئاسة الفخم في المدينة الساحلية تثير الجدل في مصر

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قصر العلمين.. صور قصر الرئاسة الفخم في المدينة الساحلية تثير الجدل في مصر

قبل 32 دقيقة

أثارت مقاطع مصورة نشرتها صفحة الرئاسة المصرية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ملامح فخامة قصر الرئاسة في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري جدلا كبيرا بين المصريين.

وأظهرت الصور لحظات استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسؤولي دول أجنبية ما جدد النقاش عن الأزمة الاقتصادية وكيفية إدارة أموال الدولة.

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