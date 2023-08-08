عمر الشنيطي.. من هو الخبير الاقتصادي الذي أثار الإفراج عنه ارتياحا وتفاعلا كبيرا في مصر؟
عمر الشنيطي.. من هو الخبير الاقتصادي الذي أثار الإفراج عنه ارتياحا وتفاعلا كبيرا في مصر؟
أثار قرار الإفراج عن الخبير الاقتصادي البارز عمر الشنيطي و32 آخرين من المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما رحب الكثيرون بالخطوة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح الباحث القبطي باتريك زكي، طالب آخرون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر.
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