"مذبحة كفر غطاطي" تهز مصر بعد قتل رجل لزوجته وابنته وجرح بناته الـ4 الأخريات
"مذبحة كفر غطاطي" تهز مصر بعد قتل رجل لزوجته وابنته وجرح بناته الـ4 الأخريات
أثار قتل تاجر خردة مصري لزوجته ذبحا وقتل ابنته طعنا وجرح بناته الـ4 الأخريات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وعزت السلطات المصرية الحادث إلى خلافات زوجية، قائلة إن الجاني ارتكب جريمته أثناء انقطاع التيار الكهربائي وأن لديه سجلا إجراميا ويتعاطى المخدرات.
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